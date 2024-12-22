Экс-разведчик США Риттер: режим Зеленского совершает акты терроризма

Нанося удары по российской территории режим Владимира Зеленского совершает акты терроризма. Об этом заявил бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко», — указал он.

По словам экс-разведчика, недавняя атака дронами на Казань была продиктована политическими мотивами. Она не имела никакой военной ценности, посетовал Риттер.

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в запасе Дэниел Дэвис заявил, что Украине не удастся переломить ход конфликта с помощью ударов по российским городам, находящимся далеко от линии фронта. Помимо этого, эксперт прокомментировал атаку беспилотников на Казань. Он указал, что цель подобных ударов заключается в повышении градуса эскалации.