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04:03, 22 декабря 2024Мир

В США обвинили Зеленского в терроризме

Экс-разведчик США Риттер: режим Зеленского совершает акты терроризма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нанося удары по российской территории режим Владимира Зеленского совершает акты терроризма. Об этом заявил бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко», — указал он.

По словам экс-разведчика, недавняя атака дронами на Казань была продиктована политическими мотивами. Она не имела никакой военной ценности, посетовал Риттер.

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в запасе Дэниел Дэвис заявил, что Украине не удастся переломить ход конфликта с помощью ударов по российским городам, находящимся далеко от линии фронта. Помимо этого, эксперт прокомментировал атаку беспилотников на Казань. Он указал, что цель подобных ударов заключается в повышении градуса эскалации.

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