На Западе раскрыли единственный способ изменить баланс сил на СВО

Аналитик Меркурис: изменить баланс сил на Украине могут только США

Только непосредственное участие США в конфликте на Украине сможет изменить баланс сил. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Однако Меркурис подчеркнул, что сами американцы решительно против участия Соединенных Штатов в конфликте. Аналитик отметил, что жители голосовали за Дональда Трампа, потому что думали, что политик «удержит США от конфликта».

Кроме того, по его мнению, с политической точки зрения нет смысла еще больше ввязываться в конфликт, «который уже проигран».

В начале декабря Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.