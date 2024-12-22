Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 22 декабря 2024Мир

На Западе раскрыли единственный способ изменить баланс сил на СВО

Аналитик Меркурис: изменить баланс сил на Украине могут только США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ole Martin Wold / Reuters

Только непосредственное участие США в конфликте на Украине сможет изменить баланс сил. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Однако Меркурис подчеркнул, что сами американцы решительно против участия Соединенных Штатов в конфликте. Аналитик отметил, что жители голосовали за Дональда Трампа, потому что думали, что политик «удержит США от конфликта».

Кроме того, по его мнению, с политической точки зрения нет смысла еще больше ввязываться в конфликт, «который уже проигран».

В начале декабря Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин начал переговоры с премьером Словакии в Кремле

      Трамп захотел закрыть границу для нелегалов в первый день президентства

      В Великобритании предрекли поражение НАТО в конфликте с Россией

      В ISU отказались конкретизировать условия допуска россиян

      Молдавия начнет использовать евро вместо доллара

      Рогов заявил о захлебнувшихся в Запорожской области атаках ВСУ

      Частный самолет разбился в Бразилии

      Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным

      На Западе раскрыли единственный способ изменить баланс сил на СВО

      Российская компания попросила перенести сроки поставок БПЛА по госзаказу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше