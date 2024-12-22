Британский политик Гэллоуэй восхитился сдержанностью Путина

Британский политик Джордж Гэллоуэй восхитился сдержанностью и невероятным уровнем самоконтроля президента России Владимира Путина на фоне провокаций со стороны Украины. Такой неожиданный комплимент российскому лидеру он сделал у себя в соцсетях, передает РИА Новости.

«Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение», — написал политик. Более того, по его словам, если бы на месте Путина был бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы «камня на камне».

Ранее заявления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о новейшей баллистической ракете средней дальности «Орешник» назвали сигналом западным лидерам.