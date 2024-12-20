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13:23, 20 декабря 2024Мир

В США высказались о сигнале Путина Западу после прямой линии

Аналитик Шрайвер: слова Путина об «Орешнике» стали сигналом западным лидерам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Заявления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о новейшей баллистической ракете средней дальности «Орешник» стали сигналом западным лидерам. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер в своем аккаунте социальной сети Х.

«Я интерпретирую слова Путина на прямой линии как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы попытаетесь к нему прикоснуться», — отметил эксперт.

По мнению Шрайвера, Россия понимает, что она в большей степени имеет дело с «незрелыми, иррациональными субъектами, для которых логика не является убедительным аргументом».

Ранее Путин во время прямой линии ответил на рассуждения западных экспертов, согласно которым иностранные системы противовоздушной обороны якобы могут сбить ракету средней дальности «Орешник» на стадии пуска. Российский лидер заявил, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров и даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут.

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