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19:56, 22 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о мрачной реальности на Украине

Журналист Боуз назвал мобилизацию на Украине мрачной реальностью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Силовая мобилизация на Украине является мрачной реальностью. Об этом написал в своем акаунте в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

Он напомнил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Харькове преследовали молодого человека на улице, затащили в фургон и избили.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал власти Украины за проведение насильственной мобилизации, назвав систему неэффективной и дискредитированной. По его словам, в отдельных бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) число самовольно оставивших часть достигает тысяч.

Вот это да!
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