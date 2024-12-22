НАТО намерено использовать инфраструктуру Российской империи в военных целях

Проект Rail Baltica, который был инициирован благодаря инфраструктуре, созданной Российской империей, может быть использован НАТО в возможной войне с Россией. Об этом сообщает Telegraph.

В НАТО намерены использовать проект Rail Baltica в военных целях в случае начала полномасштабного конфликта. Rail Baltica создавался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза. Он строится на основе железнодорожных путей, проложенных во времена Российской империи, которые стали своего рода «подарком» для НАТО. «Железная дорога приобрела новое назначение в текущих реалиях: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — пишут авторы статьи.

Отмечается также, что в рамках проекта Rail Baltica планируется строительство участка высокоскоростной железной дороги длиной 805 километров. Она должна связать Прибалктику с центральной частью Европы.

По словам руководителя отдела коммуникаций Rail Baltica Прийт Пруул, благодаря этому отрезку железной дороги время транспортировки военной техники и оборудования сократится с недели до 24 часов.

Ранее эстонский министр иностранных дел потребовал от избранного президента США Дональда Трампа продолжить борьбу с Россией и поддержать Украину. Он призвал заставить Москву изменить цель. Как утверждает Цахкна, Россия якобы боится НАТО.