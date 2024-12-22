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08:35, 22 декабря 2024Путешествия

Названа самая дорогая и самая дешевая путевка на новогодние каникулы

Travelata: самым дорогим туром на новогодние каникулы стала путевка в Таиланд
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Самой дорогой путевкой, проданной на новогодние каникулы, стала поездка в Таиланд для пары взрослых и двух детей. Стоимость такого тура раскрыли РИА Новости в сервисе Travelata.

«Пара взрослых с двумя детьми проведут на курорте Као-Лак 12 дней в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Цена поездки из Москвы составила 1 982 335 рублей», — рассказали агентству.

Самым дешевым туром на новогодние праздники стала поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. По данным сервиса, один турист проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания и заплатит 25 386 рублей.

Ранее стало известно, что губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара захотел бороться с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих.

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