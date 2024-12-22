Названа самая дорогая и самая дешевая путевка на новогодние каникулы

Travelata: самым дорогим туром на новогодние каникулы стала путевка в Таиланд

Самой дорогой путевкой, проданной на новогодние каникулы, стала поездка в Таиланд для пары взрослых и двух детей. Стоимость такого тура раскрыли РИА Новости в сервисе Travelata.

«Пара взрослых с двумя детьми проведут на курорте Као-Лак 12 дней в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Цена поездки из Москвы составила 1 982 335 рублей», — рассказали агентству.

Самым дешевым туром на новогодние праздники стала поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. По данным сервиса, один турист проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания и заплатит 25 386 рублей.

Ранее стало известно, что губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара захотел бороться с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих.