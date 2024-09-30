Излюбленный россиянами курорт Таиланда захотели закрыть для небогатых туристов

The Phuket News: на Пхукете захотели ввести финансовый ценз для туристов

Губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара захотел бороться с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Суваннара предложил закрыть излюбленный россиянами курорт для небогатых гостей и пускать туда только тех, у кого на банковских счетах есть не меньше 300 тысяч батов (около 870 тысяч рублей).

«Наплыв иностранцев привел к снижению числа платежеспособных путешественников. Это не только отрицательно влияет на жизнь местных граждан, но и создает негативный фон для более состоятельных туристов», — выразил мнение губернатор.

Отмечается, что Суваннара уже направил законопроект на рассмотрение правительству. Чиновник также озвучил идею перераспределять туристов по другим курортам: тех, кто не сможет позволить себе отдых на Пхукете, можно отправлять в более малолюдные провинции — Краби, Ранонг и Пхангнга.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха в Таиланде к Новому году примерно на 30 процентов. Тур на Пхукет зимой может стоить от 250 тысяч рублей за двоих.