Названа доля не украшающих дом к Новому году россиян

Опрос Страны Девелопмент: 28 процентов россиян не украшают дом к Новому году

Порядка 28 процентов россиян не украшают дом к Новому году, это следует из опроса, проведенного федеральным застройщиком Страна Девелопмент, предоставленного «Ленте.ру». Также выяснилось, что большинство опрошенных предпочитают искусственные елки живым.

«Почти половина россиян, 47 процентов, наряжают искусственную елку к Новому году. Живое хвойное дерево ставят только 14,2 процента опрошенных, — рассказали аналитики. — 30,3 процента респондентов дополнительно украшают квартиры гирляндами и мишурой. Снежинки из бумаги появляются на окнах 7,7 процентов россиян, а 8,4 вешают на входную дверь венок из еловых ветвей».

Исследователи узнали, что больше половины респондентов ставят елку за неделю или даже всего за несколько дней до новогодней ночи. 26 процентов готовятся заранее и украшают дом еще в середине декабря.

«Интересно, что в этом году число тех, кто никак не собирается украшать свой дом к празднику, оказалось достаточно большим. Об этом рассказали 28,4 процента принявших участие в опросе», — добавили аналитики.

Ранее дизайнер интерьера Елена Александрова перечислила ошибки в украшении дома перед Новым годом. Главными из них она назвала обилие декора и отсутствие единой эстетики в оформлении интерьера могут негативно сказаться на восприятии праздничного убранства дома.