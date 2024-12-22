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05:06, 22 декабря 2024Мир

Основатель Pink Floyd назвал Нетаньяху военным преступником

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Биньямина Нетаньяху военным преступником
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является военным преступником, которого следует посадить в тюрьму до конца жизни. Так политика в интервью РИА Новости назвал основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Нетаньяху — военный преступник. Его нужно посадить на остаток жизни в тюрьму. Он массовый убийца, организатор геноцида», — сказал музыкант.

Он также назвал выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Нетаньяху «отличной новостью».

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал европейцев исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху. «Все страны, ратифицировавшие Римский статут, в том числе все государства — члены ЕС, исполняют приказы об аресте, выданные МУС», — сказал евродипломат.

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