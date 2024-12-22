По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали более десятка ретроавтомобилей

По делу бывшего замминистра обороны Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей

По делу бывшего заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Утверждается, что среди более десятка автомобилей фигурируют такие машины, как британский родстер Triumph 1800 1948 года выпуска, Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года. Всего по делу экс-замминистра арестовали 37 транспортных средств.

Они были зарегистрированы на близких Иванову людей, а также на две его фирмы. Среди них — еще 23 автомобиля, 12 мотоциклов, мотороллер с мотоколяской и катер для рыбалки.

До этого Басманный суд Москвы арестовал 11 принадлежащих Иванову земельных участков. Некоторые из этих земель расположены в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.