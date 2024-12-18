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07:40, 18 декабря 2024Силовые структуры

По делу Тимура Иванова арестовали 11 земельных участков

У экс-замглавы МО России Иванова арестовали 11 земельных участков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

Басманный суд Москвы наложил арест на 11 земельных участков бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторые из этих земель расположены в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе. Отмечается, что часть их них оформлена на юридические лица.

Басманный суд также арестовал два ретроавтомобиля Иванова — Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года.

Ранее экс-замглавы МО России продлили срок содержания под стражей на три месяца.

Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.

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