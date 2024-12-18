По делу Тимура Иванова арестовали 11 земельных участков

Басманный суд Москвы наложил арест на 11 земельных участков бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.
Некоторые из этих земель расположены в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе. Отмечается, что часть их них оформлена на юридические лица.
Басманный суд также арестовал два ретроавтомобиля Иванова — Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года.
Ранее экс-замглавы МО России продлили срок содержания под стражей на три месяца.
Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.
Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.