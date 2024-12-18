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07:10, 18 декабря 2024Силовые структуры

У Тимура Иванова арестовали ретроавтомобиль Packard 1942 года

У экс-замглавы МО России Иванова арестовали ретроавтомобиль Packard 1942 года
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Басманный суд Москвы арестовал два ретроавтомобиля бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС..

Арест наложен на машину Packard Super 8 Series 180 1942 года. Этот лимузин был разработан в США в 1939 году и поставлялся в СССР. На нем были установлены кондиционеры и электрические стеклоподъемники. Второй арестованный ретроавтомобиль — Opel Admiral 1939 года выпуска.

Ранее суд арестовал маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577, принадлежащее Иванову. Кроме того, экс-замглавы МО России продлили арест на три месяца.

Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.

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