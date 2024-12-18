У Тимура Иванова арестовали ретроавтомобиль Packard 1942 года

Басманный суд Москвы арестовал два ретроавтомобиля бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС..
Арест наложен на машину Packard Super 8 Series 180 1942 года. Этот лимузин был разработан в США в 1939 году и поставлялся в СССР. На нем были установлены кондиционеры и электрические стеклоподъемники. Второй арестованный ретроавтомобиль — Opel Admiral 1939 года выпуска.
Ранее суд арестовал маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577, принадлежащее Иванову. Кроме того, экс-замглавы МО России продлили арест на три месяца.
Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.
Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.