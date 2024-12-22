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06:08, 22 декабря 2024Россия

Подсчитано число уничтоженных с начала СВО установок ЗРК Patriot

РИА Новости: ВС России уничтожили не менее 30 установок ЗРК Patriot с начала СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Российские войска уничтожили по меньшей мере 30 пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot с начала проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные Минобороны РФ.

Так, в декабре текущего года стало известно о поражении четырех установок, еще четыре были уничтожены в августе. Кроме того, напоминает агентство, противник лишился четырех пусковых установок в июле.

Помимо этого, российские военные уничтожили две установки в январе, одну — в феврале, по три — 1 и 11 августа, а еще две — в октябре. Однако наибольшее число установок — пять — было уничтожено в мае 2023 года в ходе удара по Киеву.

Ранее сообщалось, что российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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