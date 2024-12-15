Россия сбила украинский МиГ-29

Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ также уничтожили восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, были ликвидированы 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 809 дронов, 590 зенитных ракетных комплексов.
До этого российские силы ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Еще раньше удалось уничтожить 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.