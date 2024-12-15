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12:32, 15 декабря 2024Россия

Россия сбила украинский МиГ-29

Минобороны: российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ также уничтожили восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, были ликвидированы 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 809 дронов, 590 зенитных ракетных комплексов.

До этого российские силы ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Еще раньше удалось уничтожить 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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