Россия сбила украинский МиГ-29

Минобороны: российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29

Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ также уничтожили восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, были ликвидированы 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 809 дронов, 590 зенитных ракетных комплексов.

До этого российские силы ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Еще раньше удалось уничтожить 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.