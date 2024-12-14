Российская ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников ВСУ

ПВО ВС России за сутки сбила шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство отмечает, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 693 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 784 танка и других боевых бронированных машины, 1,5 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 574 миномета и орудий полевой артиллерии, а также 29 206 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что система ПВО в ночь на 14 декабря сбила 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.