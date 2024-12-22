Росавиация: поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 возобновили

Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 возобновлены. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«К предполагаемому месту нахождения самолета из аэропорта Оссора в 00:55 по московскому времени вылетало поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — Ми-8 Камчатского авиационного предприятия. В 04:16 по московскому времени из поселка Козыревск вылетело второе ПСВС ведомства», — уточнил он.

Как указал Кореняко, на борту вертолетов находятся спасатели подведомственного агентству ФКУ «Камчатская РПСБ».

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно рано утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. На борту судна, предварительно, находятся три человека.