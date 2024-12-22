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14:50, 22 декабря 2024Мир

Польша арестует Нетаньяху в случае его приезда на годовщину освобождения Освенцима

Польша подтвердила, что арестует премьера Израиля Нетаньяху в случае его визита
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Польское правительство подтвердило, что Нетаньяху будет арестован, если приедет на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Церемония в честь освобождения одного из крупнейших концлагерей Европы, где распрощались с жизнью более миллиона узников, пройдет 27 января. Большая часть заключенных Освенцима были евреями, поэтому на мемориальные церемонии традиционно приглашают представителей Израиля.

Однако в пятницу, 20 декабря, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил в интервью газетой Rzeczpospolita, что в том случае, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Польшу с визитом, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом (МУС). В связи с этим приезд Нетаньяху не состоится, министр образования Йоав Киш будет единственным представителем Израиля на церемонии.

В ноябре МУС предъявил Нетаньяху и бывшему министру обороны Йоаву Галланту обвинения в серии преступлений против мирного населения сектора Газа. Государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера МУС на арест.

Ранее основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Биньямина Нетаньяху военным преступником. «Нетаньяху — военный преступник. Его нужно посадить на остаток жизни в тюрьму. Он массовый убийца, организатор геноцида», — сказал музыкант.

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