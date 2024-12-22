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22:59, 22 декабря 2024Силовые структуры

Попавший в ДТП с автобусом в Москве «КамАЗ» спешил на пожар

Попавший в ДТП с автобусом в Москве пожарный «КамАЗ» спешил по вызову на пожар
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Пожарный «КамАЗ», который попал в ДТП с автобусом на юге Москвы, спешил по вызову на пожар. Об этом ТАСС рассказали сотрудники оперативных служб.

Уточняется, что автомобиль пересекал перекресток с включенными спецсигналами.

Автобус и «КамАЗ» столкнулись на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара, вместе с ними в аварию попали еще три автомобиля. Водитель пожарной машины проехал на красный свет.

Ранее стало известно, что в результате массового ДТП пострадали 15 человек, 14 были госпитализированы. Среди доставленных в больницу людей оказались два сотрудника МЧС. Также в число пострадавших попал ребенок, он получил сотрясение мозга.

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