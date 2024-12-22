Попавший в ДТП с автобусом в Москве «КамАЗ» спешил на пожар

Попавший в ДТП с автобусом в Москве пожарный «КамАЗ» спешил по вызову на пожар

Пожарный «КамАЗ», который попал в ДТП с автобусом на юге Москвы, спешил по вызову на пожар. Об этом ТАСС рассказали сотрудники оперативных служб.

Уточняется, что автомобиль пересекал перекресток с включенными спецсигналами.

Автобус и «КамАЗ» столкнулись на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара, вместе с ними в аварию попали еще три автомобиля. Водитель пожарной машины проехал на красный свет.

Ранее стало известно, что в результате массового ДТП пострадали 15 человек, 14 были госпитализированы. Среди доставленных в больницу людей оказались два сотрудника МЧС. Также в число пострадавших попал ребенок, он получил сотрясение мозга.