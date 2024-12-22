В массовом ДТП в Москве пострадали 15 человек

В результате массового ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек

В результате массового ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек, 14 были госпитализированы. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«По последним данным, в ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадало 15 человек, 14 — госпитализировали, из них два сотрудника МЧС», — утверждает собеседник агентства. Также в экстренных службах уточнили, что среди пострадавших есть ребенок, он получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что в результате ДТП с участием грузовика и автобуса пострадали 12 человек. До этого была опубликована информация о десяти пострадавших.

Также стало известно, что вертолет прибыл к месту дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы. Отмечалось, что водитель КАМАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и еще тремя автомобилями.