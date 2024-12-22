К месту ДТП с пострадавшими в Москве прибыл вертолет

Вертолет прибыл к месту ДТП с автобусоом в Москве, где пострадали 12 человек

Вертолет прибыл к месту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на юге Москвы, в котором, согласно обновленным данным, пострадали 12 человек. Авиатранспорт попал на видео, его опубликовал ТАСС в Telegram-канале.

Авария случилась на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель КамАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и еще тремя автомобилями.

Сначала столичная Госавтоинспекция (ГИБДД) сообщала о десяти пострадавших, однако позднее из число выросло до 12. Сотрудники ГИБДД работают на месте, чтобы установить обстоятельства случившегося.