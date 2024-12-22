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21:57, 22 декабря 2024Россия

В результате ДТП с грузовиком и автобусом в Москве пострадали 12 человек

ГИБДД: 12 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом на юге Москвы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса, произошедшего на юге Москвы, пострадали 12 человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция (ГИБДД) в своем Telegram-канале.

Авария произошла на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель КАМАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и тремя автомобилями. Изначально сообщалось о 10 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 12.

«На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ГИБДД.

Ранее сообщалось о ДТП в Ивановской области. В результате столкновения четырех машин пострадали 13 человек, трое из которых — дети.

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