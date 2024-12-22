В результате ДТП с грузовиком и автобусом в Москве пострадали 12 человек

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса, произошедшего на юге Москвы, пострадали 12 человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция (ГИБДД) в своем Telegram-канале.
Авария произошла на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель КАМАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и тремя автомобилями. Изначально сообщалось о 10 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 12.
«На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ГИБДД.
Ранее сообщалось о ДТП в Ивановской области. В результате столкновения четырех машин пострадали 13 человек, трое из которых — дети.