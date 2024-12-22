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07:00, 22 декабря 2024Россия

Перечислены самые популярные новогодние украшения у россиян

Aliexpress СНГ: самая популярная елка на маркетплейсе равна 4,5 сантиметра
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Leohoho Photos / Shutterstock / Fotodom  

Классические елочные шары в этом году вытеснили другие украшения, а рост самой популярной елочки на маркетплейсе равен 4,5 сантиметрам, выяснили аналитики Aliexpress СНГ, которые проанализировали наиболее популярные товары в новогодних категориях в период с начала осени. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самыми востребованными у россиян стали товары из категории «Подвесные новогодние украшения». В 2024 году покупатели предпочитают необычные елочные игрушки. Так, в лидерах продаж деревянная елка из стопки книг, деревянная машинка с елкой на капоте, металлический медвежонок с ручной росписью и бумажные цветы.

«Любители классических елочных шаров в 2024 году чаще всего выбирают наборы из 36 штук с разной поверхностью: волнистой, гладкой, а-ля диско-шар или усыпанной блестками. Также пользуются популярностью кастомные шарики — с собственным вариантом нанесения», — рассказали в компании.

Согласно исследованию, хотя в топ продаж по всем категориям товаров вошли нешарообразные елочные игрушки из различных материалов — бумажные, металлические, деревянные — елка далеко не единственное, что россияне украшают к зимним праздникам.

Например, не первый Новый год у россиян пользуются популярностью гирлянды-занавесы. Этот элемент декора создает уютную камерную атмосферу, а также придает окнам праздничный вид не только изнутри, но и снаружи дома

аналитики Aliexpress СНГ

Кроме того, по данным аналитиков, россияне увлекаются яркой праздничной сервировкой стола: еще один товар из топа продаж — наборы десертных вилок и ложек с новогодним оформлением. Даже привычные диванные подушки обретают зимой в домах россиян новый вид: в топ популярных товаров этого года вошли наволочки с праздничным принтом.

«Вязаный гном с лампочкой теплого света внутри — еще одна популярная в 2024 году у россиян новогодняя вещица, которая так и просится на полку или елку», — рассказали в компании.

Согласно исследованию, топ новогодних елок в 2024 году состоит из миниатюрных вариантов до 30 см, с украшениями и без. Самые популярные елочки — величиной с мизинец (4,5 см).

Не последнее место в рейтинге новогодних товаров у россиян занимает подарочная упаковка. В этой категории накануне 2025-го покупателям приглянулись сумки-тоуты с праздничными принтами и красочные бумажные мешки, обернутые атласной лентой

аналитики Aliexpress СНГ

Ранее специалисты AliExpress СНГ выяснили, что в третьем квартале 2024 года россияне стали на 22 процента больше покупать антистресс-игрушки. Они рассказали, что наиболее популярным игрушками стали сквиши. В компании отметили, что они сильно опережают прежних лидеров категории — поп-иты. Кроме того, популярными остаются игрушки-головоломки и фиджет-кубики.

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