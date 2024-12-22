Появились кадры последствий взрыва в отделении банка в Петербурге

Опубликованы кадры последствий взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге

В сети появились кадры с места взрыва в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Их опубликовал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт в своем Telegram-канале.

На видео запечатлена входная дверь в отделение, которая оказалась сорвана с петель, и разрушенный потолок. На кадрах также видны поврежденные банкоматы, находящиеся в помещении. «Продолжаются следственные действия», — рассказал Хорт.

Ранее ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что взрыв в отделении банка классифицирован как теракт. Задержанной по подозрению в преступлении 68-летней пенсионерке грозит до двадцати лет лишения свободы.

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