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12:39, 22 декабря 2024Россия

Путин назвал «нулевую мировую войну»

Путин вспомнил «нулевую мировую войну» и ее итоги
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин называл «нулевую мировую войну» в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале репортера.

Говоря о кризисе в российско-американских отношениях, глава государства вспомнил о Крымской войне и тех последствиях, которые ее итоги имели для российского государства.

В этой связи Путин вспомнил фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается». Президент напомнил, что в конце концов Москва смогла вернуть себе позиции, утраченные в ходе Крымской войны.

Также в интервью Зарубину Путин раскрыл свою мысль о несвоевременном начале специальной военной операции. «Мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются», — сказал он.

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