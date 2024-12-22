Путин назвал «нулевую мировую войну»

Путин вспомнил «нулевую мировую войну» и ее итоги

Президент России Владимир Путин называл «нулевую мировую войну» в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале репортера.

Говоря о кризисе в российско-американских отношениях, глава государства вспомнил о Крымской войне и тех последствиях, которые ее итоги имели для российского государства.

В этой связи Путин вспомнил фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается». Президент напомнил, что в конце концов Москва смогла вернуть себе позиции, утраченные в ходе Крымской войны.

Также в интервью Зарубину Путин раскрыл свою мысль о несвоевременном начале специальной военной операции. «Мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются», — сказал он.