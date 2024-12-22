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14:14, 22 декабря 2024Россия

Путин пообещал ВСУ еще больше разрушений после атаки на Казань

Путин пообещал ВСУ многократные разрушения после атаки на Казань
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с многократными разрушениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин после атаки украинских дронов на Казань, пишет РИА Новости.

«Противник, желающий нанести поражение России, пожалеет об этом, столкнется с многократно большими разрушениями», — сказал он.

Глава государства также заявил, что власти Казани восстановят все, что повредили ВСУ.

Утром 21 декабря Казань атаковали восемь беспилотников, шесть ударов пришлись на жилой массив. В результате никто не пострадал, была проведена выборочная эвакуация школ в целях безопасности.

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