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09:27, 22 декабря 2024Россия

Раскрыта предварительная причина схода вагонов в Забайкалье

РЖД: сход вагонов в Забайкалье мог произойти из-за излома рамы колесной пары
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Архивное фото: ГУ МЧС России по Челябинской области/ РИА Новости

Сход вагонов грузового поезда на станции Бушулей Забайкальской железной дороги мог произойти из-за излома рамы колесной пары. Предварительную причину случившегося раскрыли в официальном Telegram-канале РЖД.

«В РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева», — говорится в сообщении.

Более того, в компании отметили, что восстановительными работами на месте руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Ранее 22 декабря стало известно, что два грузовых поезда столкнулись в Забайкальском крае. В пресс-службе Восточно-сибирской транспортной прокуратуры уведомили, что с рельсов сошли десятки вагонов.

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