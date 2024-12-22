Раскрыто число поджогов по заданиям мошенников в Москве

ТАСС: в Москве и области за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов

Более десяти поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за сутки совершено в Москве и области по заданию телефонных мошенников. Число поджогов раскрыли ТАСС в правоохранительных органах.

Сообщается, что все нарушители задержаны, во всех случаях они действовали по поручению злоумышленников. Собеседник агентства добавил, что среди задержанных много граждан пожилого возраста.

В Москве несколько банкоматов подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров. Злоумышленники представляются силовиками и убеждают принять участие в «секретной операции по поимке мошенников». В столичном Тушино мужчина попытался взорвать банкомат. В это же время неизвестный разлил горючую смесь в офисе банка на Коровинском шоссе.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.