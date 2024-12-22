Ребенок скатился на ледянке с горки и попал под машину в Москве

На юго-западе Москвы ребенок скатился на ледянке с горки и попал под машину

На юго-западе Москвы ребенок скатился на ледянке с горки и попал под колеса машины. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры российской столицы.

Инцидент случился в субботу вечером, 21 декабря. «12-летняя девочка решила скатиться с необорудованной горки на ледянке, — говорится в сообщении. — После спуска ребенок выехал на придомовую дорогу и попал под движущийся автомобиль».

Юная москвичка была госпитализирована. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, ее жизни ничто угрожает.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону запретила дочери пить воду из-за поисков духовности. Кроме того, россиянка кормит девочку только фруктами. Женщина периодически делится с подписчиками в соцсетях постами о пользе фруктов для организма.

