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09:49, 20 декабря 2024Россия

Россиянка запретила дочери пить воду из-за поисков духовности

Жительница Ростова-на-Дону запретила дочери пить воду из-за поисков духовности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Жительница Ростова-на-Дону запретила дочери пить воду из-за поисков духовности. Кроме того, россиянка кормит девочку только фруктами, об этом сообщил РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, женщина периодически делится с подписчиками в соцсетях постами о пользе фруктов для организма.

Мать объяснила, что ее ребенок получает жидкость из плодов. «Просто нужно чувствовать своих детей, что они хотят и как им лучше», — разъяснила она.

В региональной прокуратуре РЕН ТВ заявили, что организовали проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что разорвавший лицо пасынку мужчина из Прокопьевска Кемеровской области заставлял его есть стиральный порошок. Кроме того, мать и ее сожитель на протяжении двух лет не пускали мальчика в школу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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