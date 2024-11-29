Стали известны подробности зверских издевательств разорвавшего лицо пасынку россиянина

RT: разорвавший лицо пасынку мужчина из Кузбасса заставлял его есть порошок

Разорвавший лицо пасынку мужчина из Прокопьевска в Кузбассе заставлял его есть стиральный порошок. Эти подробности о зверских издевательствах отчима стали известны из публикации RT в Telegram.

По информации издания, россиянин лишал ребенка сожительницы еды, а однажды, когда застал ночью у холодильника, выставил на мороз и запретил входить в дом. Также в семье ребенка кормили стиральным порошком, а когда тот отказывался, насильно запихивали вещество в рот. Кроме того, как сообщает RT, житель Кузбасса сломал пасынку ногу металлической кочергой за то, что тот не справился с домашними обязанностями.

Помимо этого, мать и ее сожитель около двух лет не пускали ребенка в школу.

Ранее стало известно, что мужчина ударами кулаков разорвал ребенку лицо, а после сам зашил его в домашних условиях. Из-за издевательств в семье мальчик сбежал из дома и два дня жил между коробок за прилавком продуктового магазина.