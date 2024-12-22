Рогов заявил о попытках Киева заблокировать частоты для перехода бойцов ВСУ на сторону РФ

Рогов: Киев пытается заблокировать частоты для перехода бойцов ВСУ на сторону РФ

Киев пытается заблокировать радиочастоты, которые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют для связи с российской стороной и перехода на нее. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«Украинским солдатам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать "Волгу". При этом в ВСУ частоты "Волги" пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным», — рассказал политик.

Рогов добавил, что в связи с этим для украинских солдат, желающих перейти на сторону Вооруженных сил России, также был создан бот в Telegram.

Ранее Рогов сообщил об отступлении ВСУ из Курахово в село Дачное. По его словам, украинские подразделения возводят укрепрайоны в населенном пункте.