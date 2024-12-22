Россиянам дали советы по защите дома в новогодние праздники

Эксперт Тырин: для усиления безопасности дома нужно установить датчики дверей

Чтобы избежать краж в Новый год в случае, если празднование будет проходить вне дома, стоит позаботиться об усилении мер безопасности. Этот и другие советы россиянам по защите жилья дал директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин, пишут «Известия».

По словам эксперта, усилить безопасность помогут как сложные системы, такие как видеодомофоны со встроенной функцией записи или системы видеонаблюдения, так и более простые варианты, например доступные датчики дверей, которые можно установить и активировать на период отсутствия. Помимо этого, при праздновании вне дома специалист настоятельно порекомендовал отключить бытовую технику и электронику от сети, чтобы уменьшить риск короткого замыкания, и убедиться, что все краны закрыты во избежание протечек. «Эти устройства можно подключить к Wi-Fi, и они отправляют уведомления на смартфон при обнаружении утечки воды, что позволяет оперативно отреагировать и предотвратить повреждения», — отметил Тырин.

Эксперт также напомнил о правильной эксплуатации гирлянд. При их использовании он призвал учитывать нагрузку на сеть, чтобы избежать коротких замыканий, а также следить за качеством продукции. Для этого важно покупать и использовать лишь исправные приборы с надежной изоляцией и сертификацией.

Ранее выяснилось, что россияне фактически перестали беспокоиться о безопасности жилья. Так, спрос на спрос на системы видеонаблюдения по итогам ноября упал на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.