Россияне перестали беспокоиться о безопасности жилья

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на системы видеонаблюдения в РФ упал на 58 процентов

По итогам ноября 2024 года спрос на системы видеонаблюдения в РФ упал на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что граждане фактически перестали беспокоиться о безопасности домов и квартир, «Ленте.ру» сообщили эксперты онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

По информации специалистов, несмотря на общее снижение интереса к товарам для обеспечения безопасности жилья, в Краснодаре, напротив, наблюдалась положительная динамика — там системы видеонаблюдения приобретали на 25 процентов чаще, чем в прошлом году. Что касается продаж охранных систем, то за указанный период по стране они упали на 11 процентов.

Между тем спрос на товары данной категории значительно увеличился в Новосибирске и Перми — на 41 и 14 процентов соответственно. Наибольшей популярностью, отметили эксперты, пользовались датчики движения для контроля освещения, умные розетки, фотореле, датчики температуры и влажности, а также комплекты дистанционного управления.

Ранее в декабре россиян призвали оставлять свет в домах и квартирах при отъезде на время праздников, чтобы обезопасить жилье от грабителей.

