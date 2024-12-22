Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:12, 22 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о важности экономии электричества

Чаусов: экономия электричества помогает экономике и экологии России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Malcolm Lightbody / Unsplash

Экономия электричества может быть не только выгодна, но и благоприятна для экономики России и сохранения природных ресурсов. О важности сбережения электроэнергии в разговоре с РИА Новости рассказал директор по аналитике АНО «Центр "Энерджинет"», Игорь Чаусов.

«Экономя электроэнергию — не в ущерб своему комфорту и своим нуждам, конечно, — вы снижаете нагрузку на бизнес, снижаете его расходы на электроэнергию, и этим помогаете и отечественной экономике, и даже самим себе. Ведь бизнес – это рабочие места», — объяснил эксперт.

Чаусов отметил, что дешевизна электричества для россиян зависит от «перекрестного субсидирования». По словам собеседника агентства, дешевизну электроэнергии для граждан частично оплачивает самый разнообразный бизнес. «Цена на электричество для него специально сделана повыше, чтобы обычные люди платили поменьше», — добавил эксперт.

Помимо этого, энергосбережение важно и с точки зрения сохранения природной среды, так как это сокращает выбросы угольной пыли, оксида азота, углекислого газа, напомнил Чаусов. «Кроме того, сберегая электричество, вы снижаете расход тех исчерпаемых природных ресурсов, которые сегодня могут быть дешевыми, но могут оказаться намного более дорогими для следующих поколений россиян», — поведал он.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова раскрыла способы сэкономить на электроэнергии. По ее словам, сберечь электричество поможет отключение не работающих постоянно приборов от сети и использование режимов энергоэффективности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Камчатке нашли пропавший Ан-2

      В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

      Россиянам рассказали о важности экономии электричества

      В Германии арестовали подозреваемого в наезде на посетителей ярмарки в Магдебурге

      В Испании открылись кинотеатры для нудистов

      В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

      По факту крушения Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело

      Западное финансирование Украины за три года достигло более 230 миллиардов долларов

      Спасенный экипаж Ан-2 поделился подробностями крушения

      В Москве задержали студента-вербовщика террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше