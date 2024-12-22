Россиянам рассказали о важности экономии электричества

Чаусов: экономия электричества помогает экономике и экологии России

Экономия электричества может быть не только выгодна, но и благоприятна для экономики России и сохранения природных ресурсов. О важности сбережения электроэнергии в разговоре с РИА Новости рассказал директор по аналитике АНО «Центр "Энерджинет"», Игорь Чаусов.

«Экономя электроэнергию — не в ущерб своему комфорту и своим нуждам, конечно, — вы снижаете нагрузку на бизнес, снижаете его расходы на электроэнергию, и этим помогаете и отечественной экономике, и даже самим себе. Ведь бизнес – это рабочие места», — объяснил эксперт.

Чаусов отметил, что дешевизна электричества для россиян зависит от «перекрестного субсидирования». По словам собеседника агентства, дешевизну электроэнергии для граждан частично оплачивает самый разнообразный бизнес. «Цена на электричество для него специально сделана повыше, чтобы обычные люди платили поменьше», — добавил эксперт.

Помимо этого, энергосбережение важно и с точки зрения сохранения природной среды, так как это сокращает выбросы угольной пыли, оксида азота, углекислого газа, напомнил Чаусов. «Кроме того, сберегая электричество, вы снижаете расход тех исчерпаемых природных ресурсов, которые сегодня могут быть дешевыми, но могут оказаться намного более дорогими для следующих поколений россиян», — поведал он.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова раскрыла способы сэкономить на электроэнергии. По ее словам, сберечь электричество поможет отключение не работающих постоянно приборов от сети и использование режимов энергоэффективности.