Российские разведчики взяли пленных в зоне СВО

РИА Новости: разведчики ВС РФ воспользовались непогодой и взяли пленных в ДНР

Разведчики российской группировки войск «Юг» в ходе наступления боевых частей 6-й бригады совершили штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли пленных на северском участке фронта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения.

Он рассказал, что военные воспользовались непогодой и тем, что ВСУ не ждали российских бойцов на данном участке. «Он [противник] не ожидал, что мы выйдем, достаточно открытый [участок] для него, поэтому он даже не подозревал, что мы можем выдвинуться по этой местности», — объяснил командир.

Пока украинские военные вели наблюдение за штурмом на флангах, разведчики произвели штурмовой налет на одну из укрепленных позиций противника, после чего с пленными благополучно вернулись, отметил собеседник агентства.

Ранее бойцов ВСУ взяли в плен в зоне действия группировки «Запад». Рядовой Иван Анода рассказал, что сдался в плен без единого выстрела, воспользовавшись сброшенной на позиции агитлистовкой.