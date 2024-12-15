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14:47, 15 декабря 2024Бывший СССР

Группа украинских военных воспользовалась российской листовкой для сдачи в плен

Группа бойцов ВСУ воспользовалась листовкой и сдалась в плен российским войскам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа украинских военных сдалась российским военнослужащим. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС.

По данным издания, пленных взяли в зоне действия группировки «Запад». Рядовой Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Анода рассказал, что сдался в плен без единого выстрела, воспользовавшись сброшенной на позиции агитлистовкой. Он рассказал, что в листовке было обещание сохранить жизнь и горячей пищи.

«Пацаны, я вам желаю лучше сдаться. Тут принимают хорошо, никто никого не бьет», — обратился Иван Анода к бойцам ВСУ.

15 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что попавшая в котел под Курахово группировка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет лишь один шанс сохранить себе жизнь — сдаться в плен.

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