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03:25, 22 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили польских наемников при зачистке Курахово

РИА Новости: ВС России уничтожили польских наемников ВСУ при зачистке Курахово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили польских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе зачистки Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й Российской армии с позывным «Купол» в разговоре с РИА Новости.

Он рассказал, что на территории города также находились темнокожие специалисты. Российские бойцы узнали об их присутствии благодаря захваченным радиостанциям.

Ранее Купол заявил, что ВСУ начали бросать своих военных при отступлении в Курахово. Он сообщил, что его подразделение часто находит потерявшихся украинских бойцов, которые в хаотичном порядке бросают позиции.

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