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11:14, 22 декабря 2024Силовые структуры

Российскому школьнику выстрелили из пистолета в глаз

В Ленобласти школьник выстрелил в глаз однокласснику
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Ленинградской области школьник выстрелил из пистолета в глаз 13-летнему однокласснику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, пострадавший ребенок пришел после школы домой. Он рассказал матери, что играл с другом на улице и наткнулся на ветку. Женщина заподозрила неладное и отвезла сына в больницу. Во время рентгена врачи обнаружили инородное тело в глазнице и диагностировали проникающее ранение с повреждением оболочки глаза.

Школьник признался, что его сосед по парте принес с собой пистолет, который стал причиной травмы. Хирурги провели экстренную операцию.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Mercedes выстрелил из арбалета в бизнесмена в ходе дорожного конфликта.

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