Российскому школьнику выстрелили из пистолета в глаз

В Ленобласти школьник выстрелил в глаз однокласснику

В Ленинградской области школьник выстрелил из пистолета в глаз 13-летнему однокласснику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, пострадавший ребенок пришел после школы домой. Он рассказал матери, что играл с другом на улице и наткнулся на ветку. Женщина заподозрила неладное и отвезла сына в больницу. Во время рентгена врачи обнаружили инородное тело в глазнице и диагностировали проникающее ранение с повреждением оболочки глаза.

Школьник признался, что его сосед по парте принес с собой пистолет, который стал причиной травмы. Хирурги провели экстренную операцию.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Mercedes выстрелил из арбалета в бизнесмена в ходе дорожного конфликта.