Российский бизнесмен получил выстрел из арбалета после конфликта на дороге

В Петербурге водитель Mercedes выстрелил из арбалета в бизнесмена

В Петербурге водитель Mercedes выстрелил из арбалета в бизнесмена в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Гостилицком шоссе. Мужчины не поделили дрогу и между ними вспыхнул конфликт. Водитель Mercedes вышел из машины и выстрелил в оппонента. Стрела попала в грудь бизнесмена, несмотря на ранение он добрался до ближайшей АЗС и там ему вызвали скорую помощь. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стрелок скрылся, его разыскивает полиция.

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