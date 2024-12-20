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16:38, 20 декабря 2024Силовые структуры

Российский бизнесмен получил выстрел из арбалета после конфликта на дороге

В Петербурге водитель Mercedes выстрелил из арбалета в бизнесмена
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Петербурге водитель Mercedes выстрелил из арбалета в бизнесмена в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Гостилицком шоссе. Мужчины не поделили дрогу и между ними вспыхнул конфликт. Водитель Mercedes вышел из машины и выстрелил в оппонента. Стрела попала в грудь бизнесмена, несмотря на ранение он добрался до ближайшей АЗС и там ему вызвали скорую помощь. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стрелок скрылся, его разыскивает полиция.

17 декабря сообщалось, что в Омской области 14-летний подросток ворвался с пистолетом в дом к односельчанке.

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