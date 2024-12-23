Прострелившего грудь бизнесмену из арбалета на дороге россиянина задержали

В Ленобласти задержали водителя Mercedes, выстрелившего в бизнесмена из арбалета

Российский бизнесмен получил выстрел из арбалета после конфликта на дороге

Начало событий в новости Российский бизнесмен получил выстрел из арбалета после конфликта на дороге

В Ленинградской области полицейские задержали водителя Mercedes, который в ходе дорожного конфликта несколько дней назад прострелил бизнесмену грудь из арбалета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Злоумышленник был задержан в деревне Петровское 22 декабря. Им оказался 56-летний неработающий мужчина.

Дорожный конфликт произошел в пятницу, 20 декабря, на Гостилицком шоссе в Санкт-Петербурге. Двое мужчин не поделили дорогу, после чего водитель Mercedes вышел из машины и выстрелил в оппонента из арбалета — стрела попала бизнесмену в грудь.

Несмотря на ранение, потерпевший смог добраться до ближайшей АЗС, где ему вызвали скорую помощь. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.

