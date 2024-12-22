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01:33, 22 декабря 2024Мир

Россию обвинили в обстреле посольства Португалии в Киеве

Посольство РФ: ущерб зданию дипмиссии Португалии в Киеве причинен ПВО Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Serhii Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Португальские СМИ открыто обвиняют Россию в обстреле посольства Португалии в Киеве в результате удара российских Вооруженных сил (ВС) по объектам в столице Украины 20 декабря. Об этом заявили в Telegram-канале посольства РФ в Лиссабоне.

Утверждается, что португальские журналисты «нагнетают русофобский фон» и искажают факты при освещении повреждений в здании дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что причиной разрушений стала работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в "обстреле дипломатического представительства". Ущерб зданию был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою "эффективность"», — отметили в дипмиссии.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб. По его мнению, российские военные продемонстрировали, что их ракеты способны преодолеть любую систему ПВО Киева.

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