Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:21, 21 декабря 2024Бывший СССР

На Украине прокомментировали удар России по Киеву

Соскин: ответный удар России по Киеву бросает тень на Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российский удар возмездия по Киеву нанес серьезный ущерб. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин назвал действия России серьезными и демонстрационными.

«Казалось бы, Киев уже так защищен, столько там [президент Украины Владимир] Зеленский рассказывал про ПВО, про эти [американские ЗРК] "Пэтриот". <...> А оказалось, что не совсем так», — подчеркнул он.

По мнению Соскина, российские военные показали, что способна преодолеть любую систему ПВО Киева.

20 декабря в Киеве раздалась серия взрывов. После этого в центре столицы Украины прогремели еще два мощных взрыва. Позднее было опубликовано фото последствий удара по пункту управления СБУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн признал серьезный ущерб от удара ВСУ по Рыльску. Врио главы Курской области обещал помочь всем

      В Раде назвали позором на весь мир попытку Зеленского подкупить премьера Словакии

      На Украине прокомментировали удар России по Киеву

      В Германии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

      Американские военные в Британии не смогли справиться с беспилотниками над своими базами

      Россиян предупредили о новом обмане мошенников перед Новым годом

      Сийярто предупредил об угрозе заключению мира из-за теракта против Кириллова

      В Германии машина врезалась в толпу на рождественской ярмарке, пострадали десятки человек. Происшествие назвали терактом

      Новые власти Сирии призвали Вашингтон снять санкции со страны

      Пентагон заказал у оборонной корпорации 145 истребителей F-35

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше