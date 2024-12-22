Американский авианосец дружественным огнем сбил собственный истребитель

Истребитель F/A-18 США сбили дружественным огнем с авианосца «Гарри Трумэн»

Истребитель Военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 сбили по ошибке «дружественным огнем» над Красным морем. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, все произошло во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил самолет, взлетавший с палубы авианосца.

Пилотов спасли, один из них незначительно пострадал.

Позднее командование сообщило, что целью ударов США в йеменской Сане был ракетный склад и операционный центр хуситов.