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00:32, 22 декабря 2024Мир

В Пентагоне раскрыли цель ударов по Сане

Пентагон: целью ударов США по Йемену были склад и операционный центр хуситов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hasan Bratic / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) США нанесли несколько ударов по столице Йемена Сане, целями которых были операционный центр хуситов и склад ракет. Об этом в социальной сети Х сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», — раскрыли детали операции в ведомстве.

Отмечается, что в ходе ударов использовались силы военно-морских сил (ВМС) и военно-воздушных сил (ВВС) США.

До этого сообщалось, что в Сане в субботу вечером прогремел мощный взрыв. «Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара», — рассказал источник РИА Новости.

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