МВД отнесло взрыв в отделении банка в Петербурге к теракту

МВД квалифицировало взрыв в отделении банка в Петербурге как теракт

Правоохранительные органы квалифицировали как теракт взрыв в отделении банка на Среднеохотинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, после инцидента было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В качестве подозреваемой задержана 68-летняя пенсионерка, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По предварительной версии, женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, склонивших ее к совершению преступления.

Ранее выяснилось, что пенсионерка, устроившая взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге, использовала для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Женщина залила горючую смесь в банкомат, а потом поднесла спичку. Свои действия она снимала на видео.