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00:32, 22 декабря 2024Мир

Трамп назначит телепродюсера послом в Великобритании

Трамп сообщил, что назначит телепродюсера Бернетта послом в Великобритании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта. В частности, он работал над проектом «Ученик», напомнил Трамп в соцсети Truth Social.

«Большая честь назначить Марка Бернетта специальным послом в Великобритании», — подчеркнул избранный президент США.

Бернетт родился в 1960 году в Великобритании. Он является обладателем 13 наград «Эмми». Марк Бернетт работал над реалити-шоу «Выживший», «Голос» и «Ученик». В последнем Дональд Трамп выступал в роли ведущего.

14 декабря Дональд Трамп объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что Гренелл будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер США назвал Венесуэлу и Северную Корею.

До этого Трамп заявил о намерении назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте.

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