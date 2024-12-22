Трамп захотел отменить ряд ограничений Байдена

Трамп захотел отменить все ограничения на производство и экспорт энергоносителей

Избранный президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие ограничения в области производства энергоносителей и ограничения на экспорт газа, введенные действующим главой страны Джо Байденом. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что подпишет указы, которые «положат конец всем ограничениям Байдена на производство энергии». Кроме того, Трамп захотел прекратить «безумный мандат [Байдена] на электрические автомобили», а также отменить его запрет на экспорт природного газа.

Ранее Трамп объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что последний будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер назвал Венесуэлу и КНДР.