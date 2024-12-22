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02:42, 22 декабря 2024Мир

Турция убеждала Россию перестать поддерживать режим Асада

WP: Турция убеждала Россию прекратить поддержку Асада до падения режима
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Турция убеждала Россию перестать поддерживать режим бывшего президента Сирии Башара Асада, пытаясь доказать бесполезность этой поддержки в долгосрочной перспективе. Об этом источник в западных службах безопасности рассказал изданию The Washington Post (WP).

По его словам, в первые дни наступления сирийских повстанцев Москва контактировала с Анкарой, чтобы узнать планы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России). При этом Турция, в свою очередь, отговаривала РФ от нанесения ударов по позициям повстанцев, поскольку это могло бы настроить новые власти Сирии против Москвы.

Авторы материала также напомнили об интервью, которое глава МИД Турции Хакан Фидан дал телеканалу NTV. В нем он говорил о призывах к России отказаться от помощи Асаду, поскольку условия в регионе изменились.

Ранее Башар Асад сделал первое заявление после свержения. По его словам, пока он находился в Хмеймиме, «ситуация в районе российской военной базы продолжала ухудшаться». В связи с этим «Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать» его в Россию.

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