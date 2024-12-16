Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

Асад заявил, что о падении Дамаска узнал на российской военной базе в Хмеймиме

Сложивший с себя полномочия президент Сирии Башар Асад заявил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. Соответствующее письменное заявление появилось в официальном Telegram-канале пресс-службы Асада.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции Башар Асад Экс-президент Сирии

Такие слова опубликованы в документе, озаглавленном как «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии» и написанном, как следует из текста, из Москвы.

Асад рассказал, что, пока он находился в Хмеймиме, «ситуация в районе российской военной базы продолжала ухудшаться, а сам военный объект подвергся массированным ударам БПЛА».

В связи с этим, заявил экс-президент Сирии, «Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать» его в Россию.

Канцелярия бывшего сирийского лидера заявила, что Асад не собирался уходить в отставку и не думал просить убежища в дни наступления террористов. Отмечается, что он оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря.

«Однако оставаться президенту в стране после захвата власти стало бессмысленно», — говорится в заявлении. Также отмечается, что Асад признал коллапс правительственной сирийской арабской армии и системы государственного управления, что, по его словам, и привело к его решению уйти в отставку.

Фото: Darko Vojinovic / AP

Асад держал в секрете свои планы покинуть Сирию

Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть Сирию и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь.

«За несколько часов до своего побега в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны в субботу заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться», — приводит агентство слова собеседников.

Также сообщалось, что Асад так долго скрывал свои планы бежать, что не поставил в известность даже своего младшего брата Махера Асада — командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией.

В МИД России сообщили о решении Асада сложить полномочия

8 декабря в МИД России сообщили, что Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, наступавшими на Дамаск.

«В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — отмечается в заявлении ведомства.

Фото: Ammar Awad / Reuters

В МИД при этом обратили внимание, что российская сторона не участвовала каким-либо образом в этих переговорах. В Министерстве иностранных дел призвали все стороны конфликта отказаться от насилия как инструмента достижения своих целей.

Как писала газета The Wall Street Journal, прибытие Башара Асада в Москву убедило Запад в том, что Россия не бросает своих союзников.

В Британии сообщили об отправленных в Москву самолетах Асада с деньгами

Британское издание Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы сообщало, что Центральный банк Сирии при президентстве Башара Асада отправлял в Москву несколько самолетов с миллионами долларов и евро наличными.

Утверждается, что в Сирии тогда был серьезный дефицит иностранной валюты. По словам источника, подтвердившего эту информацию, в 2018-2019 годах резервы были «почти нулевыми». Несмотря на это, правительство Асада якобы переправило в Москву две тонны купюр номиналом в 100 долларов и 500 евро. В сумме эти деньги были эквивалентны 250 миллионам долларов.

В России призвали с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии самолетов с деньгами в Москву. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что публикация может быть направлена непосредственно против Асада и против Москвы.

Стоимость активов семьи Асада может достигать 12 миллиардов долларов

The Wall Street Journal ранее писала, что стоимость активов семьи Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов.

По сведениям издания, за средствами началась международная охота, однако найти и заморозить их будет проблематично. В материале говорилось, что экс-лидер Сирии вместе со своим покойным отцом Хафезом Асадом использовали своих родственников для сокрытия капиталов за границей.

Бывший сотрудник Белого дома Эндрю Тейблер раскрыл изданию, что у Асада всегда был запасной план, который позволил бы ему покинуть страну при необходимости. «У них всегда был план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — заявил он.